Порошенко рассказал о небывалых успехах украинской «оборонки»

Киев, , 18:17 — REGNUM Задачи, которые украинский оборонно-промышленный комплекс решал десятилетиями, теперь решаются за месяцы, заявил президент Украины Петр Порошенко 23 августа во время открытия выставки современного вооружения и военной техники «Мощь новой армии», сообщил официальный сайт президента Украины.

Президент отметил, что украинская военная промышленность обрела независимость от российских комплектующих:

«Мы практически стали независимы от поставок комплектующих из России. Прошу, чтобы вы только представили себе, что в 2013 году эта зависимость составляла от 40 до 70%», — подчеркнул Порошенко.

Президент также рассказал о военных технических новинках, которые появятся на Украине к концу года.

«До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации ещё более двадцати образцов вооружения и военной техники. Среди них — подвижный автоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерией», — отметил Порошенко.

Он также упомянул «новинки», которые покажут на параде ко Дню независимости Украины:

«Среди них: танк Т-84−120 «Ятаган», оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», реактивные системы залпового огня «Ольха», реактивные системы залпового огня «Верба», а также смоходная установка «Богдана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве во время репетиции парада сломался и начал дымиться танк «Ятаган», единственный экземпляр которого был разработан специально для турецких заказчиков в 2000 году.

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