Четверг, 23 Августа 2018 года
17:58:17 МСК

Посол США в Казахстане подвел итоги миссии

Политика

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в различных сферах

Астана, 23 августа 2018, 17:45 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с послом США в республике Джорджем Кролом, в ходе которых были подведены итоги дипломатической миссии посла. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в различных сферах. Крол подчеркнул особую роль президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитии и укреплении взаимоотношений со многими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, Крол исполняет обязанности посла США в Казахстане с начала 2015 года. С 2011 по 2014 год он был послом в Узбекистане, а в 2003—2006 годах — в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США поздравил Астану чтением стихов на казахском языке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить