Посол США в Казахстане подвел итоги миссии

Астана, , 17:45 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с послом США в республике Джорджем Кролом, в ходе которых были подведены итоги дипломатической миссии посла. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в различных сферах. Крол подчеркнул особую роль президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитии и укреплении взаимоотношений со многими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, Крол исполняет обязанности посла США в Казахстане с начала 2015 года. С 2011 по 2014 год он был послом в Узбекистане, а в 2003—2006 годах — в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США поздравил Астану чтением стихов на казахском языке