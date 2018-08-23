ВСУ понесли потери при попытке прорыва под Луганском

Луганск, , 17:36 — REGNUM Вооружённые силы Украины понесли боевые потери при попытке захвата позиций в районе населённого пункта Желобок Славяносербского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил 22 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В 07:50 военнослужащие 53-й бригады силами до мотопехотного отделения выдвинулись в нашем направлении. Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены», — приводит его слова «Луганскинформцентр».

Сообщается, что в рядах ВСУ погибли по меньшей мере трое военнослужащих, ещё четверо получили ранения. Украинские силовики отступили на ранее занятые позиции.

Как передавало ИА REGNUM, накануне участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о введении режима прекращения огня с 29 августа в связи с началом учебного года.