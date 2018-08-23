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Перед Украиной стоит вопрос о повышении цены на газ — премьер-министр

Политика

К приезду миссии МВФ украинское правительство решилось на непопулярную меру

Перед Украиной стоит вопрос о повышении цены на газ — премьер-министр
Иллюстрация: Utg.ua
Газовые вентили

Киев, 23 августа 2018, 20:28 — REGNUM  Непростой вопрос об очередном повышении цены на газ для населения стоит на повестке дня украинского правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 23 августа в Луцке во время брифинга, сообщает «Интерфакс-Украина».

"Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — рассказал Гройсман.

Политик также напомнил, что поднятие цены на газ поможет Украине получить кредит от МВФ, а также от других структур, для которых сотрудничество страны с МВФ играет решающую роль.

По мнению народного депутата Украины Василия Нимченко, Гройсман может использовать повышение цены на газ для самопиара, уйдя в отставку «в знак протеста».

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Политическая жизнь Украины
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