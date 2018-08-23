Политолог рассказал, за что ещё должен извиниться Порошенко

Киев, , 17:15 — REGNUM Извинения президента Украины Петра Порошенко за невыполненное обещание завершить войну в Донбассе прокомментировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 23 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ждём от него извинений за офшоры, Роттердам+, всепарализирующую коррупцию, гибель журналистов и преследования оппонентов… Только тогда мы сможем сказать, что это сильная позиция президента, а не банальный предвыборный трюк кандидата», — отметил политолог.

Напомним, по мнению политолога Кирилла Молчанова, извинения Порошенко выглядят как хватание за соломинку. Никаких политических очков нынешнему президенту Украины этот шаг не принесёт.

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