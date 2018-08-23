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МИД РФ: Претензии прибалтийских стран к «советской оккупации» абсурдны

Политика

Ранее в ответ на эти претензии посольство России предложило властям Эстонии и Латвии «от мёртвого осла уши»

Москва, 23 августа 2018, 17:09 — REGNUM  Россия считает обвинения и претензии со стороны стран Прибалтики к «советской оккупации» абсурдными и безосновательными, заявила 23 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом не имеют под собой никаких правовых и исторических оснований.

«Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в том числе материального свойства. Все оценки были даны. Позиция по этому вопросу не изменилась», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о намерении получить с России материальную компенсацию за «советскую оккупацию». В качестве ответа посольство России предложило Эстонии и Латвии «от мёртвого осла уши».

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МИД России
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