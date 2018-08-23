Волкер блефует и разыгрывает Украину

Станислав Стремидловский, , 17:09 — REGNUM

Специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер принял участие в конференции «Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости», среди участников которой были члены Конгресса США, немецкого бундестага и Европейского парламента. Как сообщает пресс-служба президента Литвы, «большое внимание во время встречи было уделено Украине». И вот что, по данным агентства «Интерфакс-Украина», заявил Волкер.

По его словам, формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России. «Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит — полицейской России, авторитарного Кремля, это значит — России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности», — сказал спецпредставитель. По его словам, то, где сейчас находится Запад, «больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой». И добавил: «Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу».

Это интересно. С одной стороны, Волкер, как подчеркивает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», однозначно «играет на киевской половине поля», что является показателем того, «насколько американцы в рамках своей линии на давление, на принятие односторонних мер отвыкли от компромисса как метода решения проблем». С другой стороны, Москва анонсировала на днях новую встречу Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. То есть, при всех негативных оценках, со спецпредставителем американского президента считаются и продолжаются с ним же вести переговоры. Наконец, отметим со своей стороны третье. Заявление Волкера прозвучало на фоне программной статьи главы МИД Германии Хайко Мааса, который призвал Европейский союз и его партнеров задуматься о создании Европы без американцев.

Напомним, о чем говорил немецкий дипломат. Он предложил странам-членам ЕС повысить расходы на оборону и последовательно создавать Европейский союз безопасности и обороны — как «часть трансатлантического порядка и как собственный европейский проект». Разоблачать «поддельные новости», что означает в том числе «справедливое налогообложение» европейских дочерних структур таких интернет-гигантов, как Apple, Facebook или Google. «Мы четко говорим Вашингтону: мы хотим работать вместе, — подчеркнул Маас. — Но мы не позволим вам действовать поверх наших голов. Поэтому было бы правильным защищать европейские компании от юридических санкций. Поэтому важно, чтобы мы укрепляли европейскую автономию, создавая формы оплаты, независимые от США, учредили Европейский валютный фонд и внедрили независимую систему SWIFT».

Таким образом, заявление Волкера на конференции в Вильнюсе можно рассматривать шире, чем в контексте российско-украинских отношений, восприняв его как выдвижение смелой идеи переформатирования Евросоюза. Некоторые российские эксперты в этой связи считают, что таким образом представитель Вашингтона намекнул на необходимость участия ЕС (читай, Германии) в модернизации Украины и России. С учетом пространств обеих стран решение этой задачи будет очень дорогостоящим и заставит европейцев выделить огромные средства. Но можно допустить и иные варианты. Возможно, речь идет о формировании общей безопасности и оборонной стратегии на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Этим США решат сразу несколько задач. Во-первых, они стреножат Берлин, который в настоящее время проявлять амбиции не просто говорить, но уже и выступать на мировой арене от имени ЕС. Во-вторых, создадут блок против Китая, поскольку «расширенный» за счет Украины и России «новый Евросоюз» будет возможен только при условии благословения Вашингтона, который открыто называет Пекин своим главным оппонентом.

Для этого Москва должна проявить готовность сыграть в политический пинг-понг в первую очередь с американцами, во вторую — с Киевом, и согласиться с демонтажем нормандского формата, предусматривающего диалог с Берлином и Парижем со всеми вытекающими последствиями. Наконец, Волкер в процитированном сообщении ничего не сказал о Польше, а она не может не присутствовать в урегулировании украинского кризиса. В конце концов, украинская территория является внутренним пространством бывшей Речи Посполитой и Российской империи, второй Республики и Советского Союза, поэтому «участие России и Украины» в создании «единой Европы» в любом случае будет затрагивать интересы Варшавы. Кстати, нельзя исключать того, что в перспективе США предложат подключить Польшу к задуманному ими альянсу Москвы и Киева, что усилит потенциальный антинемецкий славянский блок в Евросоюзе.

Впрочем, пока это только слова и только специального представителя американского президента, а не самого Дональда Трампа. Так что, возможно, мы имеем дело с операцией блефа, за которой стоит желание лишь прощупать, какие карты на руках оппонирующих игроков. Но нельзя и заметить другого, Вашингтон начал серьезно относиться к пробуждению Германии. А значит, украинский вопрос остается в прицеле.