В Казахстане планируют расширить полномочия президента на случай войны

Астана, , 17:15 — REGNUM В Казахстане планируют расширить полномочия президента в период действия военного положения. Соответствующий законопроект опубликован 22 августа на сайте нормативно-правовых актов Казахстана.

Согласно документу, в период военного положения глава государства сможет приостанавливать деятельности некоммерческих, иностранных и международных организаций, которые подрывают безопасность и оборону страны.

Проектом документа планируется также расширить полномочия правительства, которое сможет ограничивать некоторые виды финансово-экономической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Конституционный суд Казахстана признал соответствующем конституции закон «О Совете безопасности РК», который гарантирует президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательства в Совете.

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