Мнение: РФ отменит грузовые перевозки через Украину из-за «бреда» министра

Киев, , 16:21 — REGNUM Украина не может в одностороннем порядке разорвать пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала «Украина» сегодня, 23 августа, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок», экс-министр транспорта и инфраструктуры Борис Колесников.

«Мы не можем в одностороннем порядке разорвать пассажирское сообщение с Россией. Если мы это сделаем, то русские могут разорвать и грузовое. А как быть с совместным использованием тяги, когда российские локомотивы тягают украинские поезда, и наоборот?» — сказал Колесников.

При этом он призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна подать в отставку за «непрофессиональный бред». Он также призвал Киев возобновить авиасообщение с РФ, которое заблокировано с 2015 года.

«Это абсолютно непрофессиональный бред в исполнении министра Омеляна. После таких заявлений нужно подавать в отставку. Кроме того, необходимо немедленно возобновить авиационное сообщение и развивать железнодорожное, потому что этим пользуются простые люди. Непростые — доберутся», — заверил Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности обсудить вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

«Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором и с пониманием, что украинцы не должны страдать… Мы должны понять, как контролировать, кто ездит и как ездит, но если мы не даем возможности посетить своих родственников в России и наоборот, тогда возникают человеческие вопросы. Поэтому я говорю, что этот вопрос надо посмотреть в целом. Я к этому отношусь очень сдержанно», — пояснил Климкин.

16 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией.

«Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена», — отметил Омелян.

Объяснений, какой именно документ подписал министр, не последовало до сих пор.