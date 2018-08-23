Подозреваемый в подготовке теракта в Берлине гражданин РФ помещён под арест

Берлин, 23 августа 2018, 16:20 — REGNUM Суд в Берлине вынес постановление об аресте задержанного ранее по подозрению в подготовке теракта гражданина России, сообщила 23 августа генеральная прокуратура ФРГ.
Накануне германская прокуратура заявила о задержании в столице страны 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. По данным властей ФРГ, мужчина готовил «тяжкий антигосударственный акт насилия» совместно с сообщником из Франции Клементом Б., который был арестован ещё весной 2017 года.
Сообщалось, что в ходе обыска у подозреваемого было изъято три килограмма взрывчатки и несколько единиц огнестрельного оружия.
В посольстве России в Берлине сообщили, что находятся в контакте с уполномоченными органами Германии для уточнения информации о российском гражданстве задержанного.
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