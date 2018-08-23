Италия расторгла контракт на самолет класса люкс, на котором летал Ренци

Рим, , 16:15 — REGNUM Сотрудники авиакомпании Alitalia сообщили о расторжении контракта с Etihad по так называемому «государственному аэробусу», самолету класса люкс, на котором летал бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, сообщает Il Giornale в четверг, 23 августа.

«Воздушные силы Ренци», таким образом, прекратили свое существование, иронизируют обозреватели издания.

«Самолет Ренци» был одним из поводов для нападок на экс-премьера со стороны тогдашней оппозиции (ныне правящих партий) в период предвыборной кампании. Дорогостоящая аренда самолета класса люкс подавалась ими как недопустимый «знак превосходства» со стороны главы Демократической партии.

Сам Ренци заявлял, что самолет арендован не лично им, а государством, и называл оппонентов «популистами». Симпатии граждан, однако, оказались на стороне «популистов», особенно когда они показали широкой общественности, как выглядит самолет изнутри.

«Символа высокомерия нашей власти больше не существует. Это наша маленькая, но довольно-таки большая победа. Страна и граждане заслуживают нормальной жизни, а прежде всего — уважения к себе», — написали на своей странице в Twitter представители правящего «Движения 5 звезд».