Глава МИД Франции отправится в Берн с рабочим визитом 24 августа

Париж, , 16:07 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с рабочим визитом в Берн, Швейцария, 24 августа 2018 года, сообщает МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с федеральным советником и руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Стороны обсудят двусторонние отношения, в том числе взаимодействие Швейцарии и Европейского союза, а также обменяются мнениями по текущим международным вопросам.

Франция и Швейцария имеют долгую историю сотрудничества и крепкие связи. В Швейцарии находится крупнейшая французская община (187 тыс. экспатриантов), а крупнейшая швейцарская община за рубежом находится во Франции (200 тыс. человек).