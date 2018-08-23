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Глава МИД Франции отправится в Берн с рабочим визитом 24 августа

Политика

Жан-Ив Ле Дриан встретится с федеральным советником и руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом

Париж, 23 августа 2018, 16:07 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с рабочим визитом в Берн, Швейцария, 24 августа 2018 года, сообщает МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с федеральным советником и руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Стороны обсудят двусторонние отношения, в том числе взаимодействие Швейцарии и Европейского союза, а также обменяются мнениями по текущим международным вопросам.

Франция и Швейцария имеют долгую историю сотрудничества и крепкие связи. В Швейцарии находится крупнейшая французская община (187 тыс. экспатриантов), а крупнейшая швейцарская община за рубежом находится во Франции (200 тыс. человек).

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Политическая жизнь Франции
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