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Замглаве МИД РФ Григорию Карасину продлен срок пребывания на госслужбе

Политика

Срок службы дипломата продлевается сверх установленного предельного возраста пребывания на госслужбе

Москва, 23 августа 2018, 15:51 — REGNUM  Заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину на год продлен срок пребывания на госслужбе. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен 23 августа на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указано, что срок службы дипломата продлевается сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Грозова постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске.

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Также 17 августа глава российского государства освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кувейте Алексея Соломатина и назначил на его место Николая Макарова, ранее работавшего в должности замглавы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

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