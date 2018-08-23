Мексика выступает за смягчение законов в сфере борьбы с наркотиками

Мехико, , 15:59 — REGNUM Будущее правительство Мексики намерено донести до Организации Объединенных Наций идею смягчения международного законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков, пишет газета El País 23 августа.

Будущий министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, в международных инстанциях необходимо поднять вопрос об участии большего количества стран в борьбе с наркотиками и смягчении международного уголовного законодательства. Мексика намерена декриминализировать употребление марихуаны, а также мака в медицинских целях.

«У нас есть международные договоры с 1970 года, которые чрезвычайно жестки в борьбе с наркотиками. Я считаю, что настало время их переосмыслить», — сказала Санчес Кордеро.

По ее словам, законодательство слишком строго к молодым людям, осужденным за хранение нескольких граммов марихуаны или к так называемым «мулам» — людям, которых используют без их ведома для контрабанды запрещенных веществ.

Санчес Кордеро отметила важность сотрудничества с США в борьбе с наркотрафиком: Мексике удается перехватывать лишь от 3% до 8% наркотиков, которые направляются к северной границе через страну. Напомним, новое правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором приступит к своим обязанностям 1 декабря.

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