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Депутат ГД Артем Туров: Для себя я решил — от преференций готов отказаться

Политика

«Порядок начисления пенсий депутатам и сенаторам должен быть таким же, как у большинства граждан нашей страны», — считает паралментарий

Депутат ГД Артем Туров: Для себя я решил — от преференций готов отказаться
Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Москва, 23 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Депутат Государственной думы Артем Туров согласен с предложением секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об отказе от всех пенсионных преференций депутатам и сенаторам.

«На заседании Генерального совета «Единой России» среди предложений по совершенствованию пенсионной системы есть инициатива об отказе парламентариев от пенсионных преференций, — отметил Артем Туров в беседе с журналистами, — Считаю, что порядок начисления пенсий депутатам и сенаторам должен быть таким же, как у большинства граждан нашей страны. Это справедливо! Хочу отметить, что при обсуждении вопроса совершенствования пенсионного законодательства с избирателями, эта тема неоднократно поднималась».

«Для себя я решил — от преференций готов отказаться», — подчеркнул парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракции «Единой России» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.

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Пенсионная реформа
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