Депутат ГД Артем Туров: Для себя я решил — от преференций готов отказаться

Москва, , 15:41 — REGNUM Депутат Государственной думы Артем Туров согласен с предложением секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об отказе от всех пенсионных преференций депутатам и сенаторам.

«На заседании Генерального совета «Единой России» среди предложений по совершенствованию пенсионной системы есть инициатива об отказе парламентариев от пенсионных преференций, — отметил Артем Туров в беседе с журналистами, — Считаю, что порядок начисления пенсий депутатам и сенаторам должен быть таким же, как у большинства граждан нашей страны. Это справедливо! Хочу отметить, что при обсуждении вопроса совершенствования пенсионного законодательства с избирателями, эта тема неоднократно поднималась».

«Для себя я решил — от преференций готов отказаться», — подчеркнул парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракции «Единой России» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.