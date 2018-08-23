Четверг, 23 Августа 2018 года
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Трамп рассказал, за что его благодарил Синдзо Абэ

Политика

Премьер-министр Японии в ходе телефонного разговора поблагодарил Трампа за то, что японские граждане могут чувствовать себя в безопасности

Трамп рассказал, за что его благодарил Синдзо Абэ
内閣官房内閣広報室
Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Вашингтон, 23 августа 2018, 15:39 — REGNUM  Глава правительства Японии Синдзо Абэ выразил признательность президенту США Дональду Трампу за его работу по сворачиванию ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Об этом сам американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Абэ в ходе телефонного разговора поблагодарил его за то, что граждане Японии могут чувствовать себя в безопасности, поскольку КНДР после цикла переговоров 2018 года перестала испытывать свое ракетное оружие. Также американский президент посетовал на то, что многие СМИ пренебрежительно отзываются о его успехах на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил — если в его отношении будет запущена процедура импичмента, экономика США рухнет. Следует отметить, что Трамп заявил об этом после того, как экс-адвокат президента Майкл Коэн под присягой обвинил его в финансовых махинациях во время президентской выборной кампании 2016 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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