Киев, , 15:22 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подозревают несколько человек в распространении «антиукраинских материалов» в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, всего по делу проходят восемь «пропагандистов», которых выявили в Одессе, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Житомирской областях.

В сообщении говорится, что подозреваемые якобы размещали на страницах соцсетей материалы с «призывами к нарушению территориальной целостности Украины».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве произошел госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула война. Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

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