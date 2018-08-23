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Экс-мэр Рязани просит об УДО

Политика

Валерий Рюмин, осужденный за вымогательство, просит об условно-досрочном освобождении

Экс-мэр Рязани просит об УДО
Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция
Слёзная просьба

Рязань, 23 августа 2018, 15:21 — REGNUM  Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Рязани Валерия Рюмина, который в 2015 году был осужден за вымогательство. Рассмотрение назначено на 11 сентября.

Согласно картотеке суда, материалы были переданы судье 21 августа. Как сообщило ИА «МедиаРязань», Валерий Рюмин отбывает наказание в рязанской ИК-5 в селе Клекотки.

ИА REGNUM напоминает, что Рюмин был мэром Рязани с 1991 по 1994 годы. В 2015 году, будучи редактором одной из газет, был осужден за вымогательство. В суде было доказано, что он вымогал у главы Рязанской областной думы и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина 3 млн рублей за то, чтобы газета не сообщала о компромате.

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Вымогательства
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