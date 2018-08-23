Нетаньяху будет налаживать контакты со странами Прибалтики

Тель-Авив, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем стремлении налаживать не всегда дружественные отношения со странами Европейского союза, ранее являющимися частью Варшавского блока, сообщает 23 августа Al Arabia.

Глава еврейского государства посетит страны Прибалтики, саммит между Израилем, Литвой, Латвией и Эстонией состоится в городе Вильнюс.

«Я хочу добиться баланса в не всегда дружественных отношениях между Израилем и странами Европейского союза», — подчеркнул премьер-министр.

«Я делаю это посредством контактов со странами Евросоюза, странами восточной Европы, а теперь я буду это делать и со странами Прибалтики», — добавил Нетаньяху.

Напомним, страны Европейского союза не признают оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан, что вызывает недовольство у Тель-Авива. В этой связи турне премьер-министра может способствовать налаживанию диалога в этом вопросе.

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