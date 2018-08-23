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Правительство Киргизии продолжит судиться против «Раима-миллиона»

Политика

Власти республики не хотят восстанавливать Райымбека Матраимова на посту замглавы таможенной службы

Бишкек, 23 августа 2018, 15:17 — REGNUM  В Киргизии продолжаются судебные разбирательства между правительством республики и бывшим заместителем председателя таможенной службы Райымбеком Матраимовым, пишет пресс-служба кабинета министров.

Власти страны решили обжаловать решение Первомайского районного суда киргизской столицы о восстановлении Матраимова в должности помощника главы таможенного ведомства. В этой связи правительство подало апелляцию в Бишкекский городской суд.

ИА REGNUM ранее сообщало https://regnum.ru/news/2348759.html, что в конце ноября 2017 года Райымбека Матраимова отправили в отставку первого заместителя председателя таможенной службы Киргизии в связи с «утратой доверия».

Как впоследствии признался экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, инициатива по увольнению Матраимова исходила именно от него. При этом бывший глава государства назвал Райымбека Матраимова «серым кардиналом» и «Раимом-миллионом».

В конце апреля 2018 года Матраимов подал в суд иск против правительства Киргизии, утверждая, что его увольнение является необоснованным и незаконным. А уже 25 июля Первомайский районный суд Бишкека вынес вердикт о восстановлении Райымбека Матраимова в должности замглавы таможенной службы.

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Политическая жизнь Киргизии
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