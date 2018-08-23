У Эво Моралеса появился серьезный конкурент на выборах президента Боливии

Ла-Пас, , 15:14 — REGNUM У действующего президента Боливии Эво Моралеса есть серьезный конкурент на будущих президентских выборах — бывший глава государства Карлос Меса. Об этом свидетельствует опрос института IPSOS, пишет газета El Día.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Эво Моралеса проголосовали бы 29% избирателей, за Карлоса Месу — 27%. Их ближайший конкурент, лидер партии «Фронт национального единства» Самуэль Дориа Медина получил в опросе 9% голосов. Опрос проводился в период с 3 по 12 августа среди тысячи боливийцев в возрасте от 18 до 70 лет из различных слоев общества. Погрешность опроса эксперты оценивают в 3,1%. Кроме того, опрос показал, что работу правительства Эво Моралеса одобряют 43% респондентов.

Как сообщало, Эво Моралес намерен баллотироваться в президенты в четвертый раз, заручившись поддержкой конституционного суда. Выборы в Боливии пройдут в конце 2019 года, срок полномочий Моралеса истекает в январе 2020-го.

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