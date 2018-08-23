«Извинения Порошенко — это хватание за соломинку, они ему не помогут»

Киев, , 15:11 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко сделал эффективный политтехнологический ход, публично извинившись перед украинцами за то, что в 2014 году не выполнил обещание быстро завершить войну в Донбассе. Однако действующему главе Украины это не поможет, заявил сегодня, 23 августа в эфире телеканала NEWSONE политолог Кирилл Молчанов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Порошенко заявил следующее:

«Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. И я жалею, что породил завышенные ожидания, и искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Прискорбно, что дал обещание, которое не выполнил. И прошу за это прощения».

Молчанов отмечает, что такой шаг — что-то непопулярное среди украинских чиновников.

«Вспоминаю, что нечто подобное сделал Кучма (второй президент Украины Леонид Кучма — ред.). Когда он шел на второй срок, он говорил, что во время своей первой пятилетки правления совершил кадровую ошибку, назначив премьером Лазаренко (экс-премьер-вор Павел Лазаренко — ред.). То, что сегодня сделал президент Порошенко — это довольно эффективный политтехнологический ход, поскольку он публично признал свою ошибку за полгода до выборов», — сказал политолог.

Вместе с тем специалист считает, что Порошенко следовало попросить прощения намного раньше — сейчас этот ход никакой пользы не принесет.

«Украинцы по своему характеру очень эмоциональны и довольно сентиментальны. Какое-то количество позитивных баллов эти заявления наберут, потому что они растрогают сердца какого-то количества населения. Но давайте быть откровенным, очень поздно он это сказал. Если бы он это сказал в 2015 году, когда был пройден этап больших боев за Донбасс, или год назад — это было бы более эффективно. Сейчас это выглядит как хватание за какую-то соломинку, чтобы каким-то образом можно было бы поднять свои невысокие президентские рейтинги, которые с каждым днем тают, как мартовский снег. Технология эффективная, но на сегодняшний день запоздалая. Не думаю, что она поможет Петру Алексеевичу», — анализирует Молчанов.

Политический эксперт прогнозирует, что уже завтра, на День независимости Украины, Порошенко продолжит эту тему и пообещает установить мир в Донбассе — при помощи миротворцев ООН.

«Я так понимаю, что вторым шагом перед предвыборной кампанией станет его обещание на втором сроке выполнить то, что обещал в 2013 году — принести мир на украинскую землю и восстановить территориальную целостность на Донбассе. Возможно, завтра на параде он пообещает реализовать то, что обещал год назад на День независимости — ввод миротворческой миссии. За этот год эта идея укоренилась в сознании украинского общества и получила поддержку… Сегодня эта идея объединяет всех украинских политиков. Пытаясь оседлать идею с миротворцами, которая поддерживается нашими западными партнерами, он будет пытаться вести свою предвыборную кампанию 2019 года», — добавил Молчанов.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая 2014 года, на следующий день после внеочередных президентских выборов, Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция в Донбассе не может и не будет длиться два-три месяца».

«Она должна и будет длиться часы», — сказал тогда он.

В марте 2019 года на Украине должны пройти очередные президентские выборы. Согласно данным соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 20 июля по 3 августа 2018 года, Порошенко занимает лишь пятое место в списке кандидатов с результатом в 8,3%. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 17,7%.