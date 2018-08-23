Глава Европарламента: нынешнее правительство Италии просуществует недолго

Рим, , 15:03 — REGNUM Коалиционное правительство Италии, сформированное «Лигой» и «Движением 5 звезд», просуществует недолго, заявил в четверг, 23 августа, глава Европарламента Антонио Таяни, передает Sussidiario.

По версии Таяни, правительство падет жертвой внутренних разногласий.

Глава Европарламента является одновременно и заместителем председателя партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия». Таяни напомнил, что после парламентских выборов «Лига», ранее близкая к его партии, отказалась от такого партнерства, чтобы создать коалицию с антисистемным «Движением».

Как сообщили в четверг социологи Института Пьеполи, рейтинг поддержки правительства Италии продолжает расти и составляет уже 60%. Эксперты отмечают, что таким уровнем поддержки не пользовалось в последние десятилетия ни одно правительство.

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Оппоненты действующей власти — как евробюрократы, так и итальянские политики из оппозиционных партий, Таяни в данном случае попадает сразу в обе категории — делают, по мнению экспертов, ставку на раздувание противоречий внутри коалиционного правительства, потому что никакого иного способа отстранить его от власти не просматривается.

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