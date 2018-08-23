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Выборы в Прикамье: досрочное и безальтернативное голосование

Политика

В регионе с 20 августа в досрочном голосовании примут участие более 225 населённых пунктов. В ряде случаев избирателям предоставят выбор без альтернативы

Пермь, 23 августа 2018, 15:20 — REGNUM  В Пермском крае с 20 августа по 8 сентября пройдёт досрочное голосование. В нём примут участие 225 населённых пунктов 13 муниципальных районов, а также 264 избирателя посёлков Волынка, Мутиха, Сыпучи, Золотанка и один избиратель из деревни Акчим Красновишерского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Досрочное голосование предусмотрено для труднодоступных и отдалённых районов. Также в перечень попали территории, с которыми отсутствует или затруднено транспортное сообщение, учитывая погодные условия в единый день голосования.

Напомним, на 9 сентября 2018 года в Пермском крае назначено около 200 избирательных кампаний. На 1863 мандата претендуют почти 4 тыс. чи человек.

Максимально свои ресурсы использовала «Единая Россия». Если бы не её кандидаты, то в некоторых муниципальных образованиях выборы оказались бы под угрозой срыва. По данным издания «Звезда», в ряде поселений на один депутатский мандат претендует всего один кандидат.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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