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Казахстан примет участие в московских переговорах по Афганистану

Политика

Астана поддерживает все форматы урегулирования ситуации в Афганистане

Астана, 23 августа 2018, 15:17 — REGNUM  Казахстан примет участие в Московском формате по урегулированию военно-политической ситуации в Афганистане, сообщает 23 августа агентство «АфТАГ» со ссылкой на МИД Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Астана поддерживает все форматы урегулирования ситуации в Афганистане. В министерстве не уточнили, кто именно будет представлять Казахстана на переговорах в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский формат пройдет 4 сентября. На переговоры были приглашены 12 стран, в том числе США. Однако Вашингтон и Кабул отказались от участия в переговорах.

Читайте ранее в этом сюжете: Кабул обосновал свой отказ от переговоров в Москве

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