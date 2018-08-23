Казахстан примет участие в московских переговорах по Афганистану

Астана, , 15:17 — REGNUM Казахстан примет участие в Московском формате по урегулированию военно-политической ситуации в Афганистане, сообщает 23 августа агентство «АфТАГ» со ссылкой на МИД Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Астана поддерживает все форматы урегулирования ситуации в Афганистане. В министерстве не уточнили, кто именно будет представлять Казахстана на переговорах в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский формат пройдет 4 сентября. На переговоры были приглашены 12 стран, в том числе США. Однако Вашингтон и Кабул отказались от участия в переговорах.

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