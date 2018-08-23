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В ОБСЕ Киев и Донбасс призвали соблюдать «школьное» перемирие

Политика

Соглашение о прекращении огня позволит детям спокойно начать учебный год

В ОБСЕ Киев и Донбасс призвали соблюдать «школьное» перемирие
Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР
«Давайте жить дружно!»

Киев, 23 августа 2018, 15:00 — REGNUM  Надежду на соблюдение «школьного» перемирия в Донбассе выразил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. Об этом он заявил 23 августа на брифинге в Киеве.

По его словам, соглашение о прекращении огня позволит детям на востоке Украины без страха посещать школу. Также это хороший повод вернуть населению региона надежду на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала очередной режим прекращения огня в связи с начало учебного года. Перемирие начнет действовать с 29 августа.

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске заявил, за соблюдением перемирия будет установлен особый контроль.

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