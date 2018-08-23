Четверг, 23 Августа 2018 года
16:33:44 МСК

Глава Индонезии планирует посетить пострадавший остров Ломбок

Политика

«Я планирую посетить остров Ломбок на этой или следующей неделе», — заявил президент

Глава Индонезии планирует посетить пострадавший остров Ломбок
marco.ravicini
На острове Ломбок, Индонезия

Джакарта, 23 августа 2018, 15:12 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить остров Ломбок, где недавно произошла серия землетрясений, сообщает Antaranews.

«Я планирую посетить остров Ломбок на этой или следующей неделе», — заявил президент, отметив, что землетрясение, произошедшее на острове — национальная катастрофа.

Глава государства заявил, что сейчас важно, чтобы последствия землетрясения были ликвидированы путем вовлечения как центральных, так и местных органов власти.

Президент также напомнил, что толчки все еще ощущаются на острове Ломбок.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетил лагеря беженцев в районе Гунунг Сари, на западе острова Ломбок, где 19 августа произошла серия землетрясений.

Читайте ранее в этом сюжете: Antaranews: Пострадавшим от землетрясения на Ломбоке требуется помощь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить