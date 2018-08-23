Глава Индонезии планирует посетить пострадавший остров Ломбок

Джакарта, , 15:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить остров Ломбок, где недавно произошла серия землетрясений, сообщает Antaranews.

«Я планирую посетить остров Ломбок на этой или следующей неделе», — заявил президент, отметив, что землетрясение, произошедшее на острове — национальная катастрофа.

Глава государства заявил, что сейчас важно, чтобы последствия землетрясения были ликвидированы путем вовлечения как центральных, так и местных органов власти.

Президент также напомнил, что толчки все еще ощущаются на острове Ломбок.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетил лагеря беженцев в районе Гунунг Сари, на западе острова Ломбок, где 19 августа произошла серия землетрясений.

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