Трамп: если я подвергнусь импичменту, экономика США рухнет

Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что если он будет подвергнут процедуре импичмента, то экономика Соединенных Штатов рухнет, сообщает 23 августа Al Arabia.

«Я скажу вам, что если я когда-нибудь подвергнусь импичменту, я думаю, что это приведет к обвалу рынков», — отметил глава Белого дома, добавив, что об этом надо бы задуматься.

Напомним, данное высказывание было сделано после того, как бывший адвокат президента Майкл Коэн под присягой обвинил Трампа в финансовых махинациях во время выборов президента США.

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