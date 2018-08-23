Главный тренер «Ливерпуля» вступился за Месута Озила

Берлин, , 14:47 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп вступился за немецкого футболиста турецкого происхождения Месута Озила, сообщает 23 августа Reuters.

Игрок сборной Германии по футболу подвергся критике за то, что сфотографировался вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Однако Клопп утверждает, что критики просто не разобрались в ситуации.

Напомним, полузащитник сборной Германии Мисут Озил покинул команду после скандала, вызванного фотографией с Эрдоганом. На футболиста накинулись немецкие болельщики, обвинявшие его в отсутствии патриотизма, что и вынудило Озила уйти.

Юрген Клопп считает, что подобные обвинения беспочвенны, а футболист хоть и имеет турецкие корни, все-таки является патриотом Германии, а суждения лишь по фотографиям абсолютно неуместны.

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