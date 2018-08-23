Российские инструкторы готовят военнослужащих Киргизии к учениям ОДКБ

Бишкек, , 14:37 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил России организовал обучение младших специалистов сухопутных войск Киргизии под руководством российских инструкторов, прибывших из крупнейших учебных центров Центрального военного округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиабазы «Кант» сегодня, 23 августа.

Учебный процесс проходит сразу на нескольких полигонах учебного центра «Эдельвейс». Киргизстанских мотострелков, танкистов, артиллеристов, связистов, специалистов подразделений противовоздушной обороны и радиационной, химической и биологической защиты обучают в условиях максимально приближенных к боевым.

После окончания учебного процесса курсантам предстоит сдать экзамены, которые будут проводиться в ходе масштабных учений сил Организации Договора о коллективной безопасности осенью 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что в середине августа 2018 года на испытательной базе противолодочного вооружения Военно-морского флота России, расположенной на озере Иссык-Куль в Киргизии, состоялись международные сборы по водолазному делу.

В ходе которых российские военные специалисты провели обучающие семинары и практические занятия для коллег из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Индонезии повысить квалификацию.

Отметим, что наиболее активно военную помощь Вооруженным силам Киргизии в рамках ОДКБ оказывают Россия и Казахстан. В течение последних лет происходит масштабное переоснащение киргизстанской армии российским стрелковым оружием, бронетехникой, артиллерией, РСЗО и ПВО, средствами связи и разведки. Также Киргизия получила в подарок от России несколько боевых вертолетов.

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