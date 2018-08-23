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Песков высказался на счёт поездки Болтона в Киев

Политика

На Украине советник президента США по нацбезопасности планирует принять участие в праздновании Дня независимости страны

Москва, 23 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Поездка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Киев на празднование Дня независимости Украины после встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве никак не оскорбит Москву. Об этом 23 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что эта тема «не является вопросом нашей повестки дня».

«Подобные визиты для нас не являются приоритетной темой», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, сегодня, 23 августа, в постпредстве США при женевском отделении ООН проходит встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Стороны планируют обсудить стратегическую безопасность, ситуацию в Сирии и на Украине, а также перспективы вывода из кризиса двусторонних отношений. Встреча проходит в закрытом формате. Предполагается, что она продлится около трёх-четырёх часов.

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