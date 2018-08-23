Что ищет Меркель в Закавказье?

Станислав Тарасов, , 15:08 — REGNUM

Высокопоставленные политики Германии — нечастые гости в странах Закавказья. Поэтому начинающийся визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, Азербайджан и Армению вызывает определенный интерес и, конечно, ставит некоторые вопросы. Ряд экспертов считает, что таким образом канцлер «подает сигнал» и начинает «большую игру» в регионе. Если это так, то о чем идет речь? И существуют ли сейчас у Берлина ресурсы для более активной политики в Закавказье?

Накануне поездки Меркель источник в правительстве Германии заявил, что Берлин вроде бы определил базовую точку, от которой ведет отсчёт сотрудничества с Закавказьем — программа Европейского союза «Восточное партнерство», которая включает, помимо стран Закавказья, также Белоруссию, Молдавию и Украину. «Мы хотим расширять отношения, это тоже будет обсуждаться в ходе визита, — уточнил источник. — У нас есть заинтересованность в политическом и экономическом развитии региона, в поддержке демократии и норм правового государства». Но где сработало что-то подобное в Закавказье? И попытки «перезагрузить» проект не удаются: Brexit, миграционный кризис и проблемы в еврозоне, концепция «Европы двух скоростей» с разделением Европы на «старую» (центр) и «новую» (периферия), по оценке аналитиков, «создают новую ситуацию внутри ЕС, которая неизбежно отразится и отражается на его внешней политике». Поэтому в сложившейся ситуации можно говорить только о самостоятельных возможностях Берлина в реализации своих целей в Закавказье. Если они, конечно, имеются.

В то же время известно, что в ходе недавних трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер не затрагивала закавказскую тематику, что расценивается как выпадение этого региона из глобальной международной повестки и утрате ЕС к нему былого повышенного интереса. Не случайно некоторые эксперты нынешний визит Меркель в регион объясняют тем, что «в Германии не начался активный политический сезон», поэтому «время на поездки и встречи у канцлера есть, а вот через месяц приехать в Закавказье для Меркель было бы уже сложнее, поэтому, собственно говоря, и выбран конец августа». Кстати, этот нюанс уловили в Баку, когда отказали во въезде депутату бундестага Альберту Вайлеру, являющемуся представителем Христианско-демократического союза и членом парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья. Он собирался сопровождать канцлера в ходе визита, но получил отказ из-за посещения им ранее Республики Арцах (Нагорного Карабаха). По данным немецкой газеты Bild, МИД Германии на протяжении всего августа контактировал с посольством Азербайджана и пытался уладить ситуацию с визой, однако попытки не увенчались успехом.

Теперь о том, как Берлин выстраивает страны Закавказья в своей «табели о рангах». Грузия для него страна, где «развивается демократия», один из вариантов «привязки» к региону. Армения — государство, где приход к власти Никола Пашиняна квалифицируется как «дрейф в сторону демократии», а Азербайджан — это «ресурсная страна, где существуют проблемы с правами человека». По информации из правительственных кругов Германии, во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым канцлер затронет эту тему, а некоторые германские правозащитники вообще рекомендовали Меркель «не ехать в Баку и жать руку Алиеву перед фоторепортерами и телекамерами». Правда, бакинские эксперты считают, что «Азербайджан для Меркель является главной страной региона, где запущен Южный газовый коридор (ЮГК), предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу», который якобы обеспечивает ее «энергетическую безопасность». Но немцы умеют считать и знают, что азербайджанский газ не может быть конкурентом российского, а для того, чтобы запустить по ЮГК туркменский или иранский газ понадобится немало времени и определенных геополитических перемен в регионе.

Вот почему, как считает Deutsche Welle, Меркель в Закавказье «окружают только острые углы» и ей придется «балансировать между разными интересами и ценностями». Что касается Грузии, то канцлеру придется разъяснить Тбилиси, почему Германия выступает против ее членства в НАТО, а в Армении ей предстоит встретиться и познакомиться с Пашиняном. Но развернуть свою игру в регионе Меркель вряд ли удастся, так как у ней пока нет чисто национальной внешней политики. Хотя ее визит в Закавказье и окажется познавательным для Берлина, позволит, возможно, в отдаленном будущем определиться со своими интересами в этом регионе, часть которого уже интегрировано в «тело» российской государственности.