В Южной Осетии назвали иск Грузии в ЕСПЧ против РФ «нелепой пропагандой»

Цхинвал, , 13:54 — REGNUM Грузия до сих пор не желает воспринимать уже давно сложившиеся в регионе геополитические реалии. Об этом заявил полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

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«Это не более чем нелепая пропагандистская акция», — считает Джигоев, комментируя недавно поданный Грузией иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. Москву Грузия обвинила в «продолжающейся оккупации» территории страны, «целенаправленной кампании в отношении грузинского населения». По мнению властей страны, эти нарушения якобы направлены на дальнейшее преследование и запугивание этнических грузин с целью не допустить их возвращения в Абхазию и Южную Осетию.

Напомним, в ночь на 8 августа Грузия напала на Южную Осетию. Грузинская сторона обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить республику. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси, начав «операцию по принуждению к миру», которая продлилась до 14 августа. В итоге грузинская сторона подписала, наряду с Россией, Южной Осетией и Абхазией, план мирного урегулирования конфликта. После этого Москва официально признала независимость государств Абхазии и Южной Осетии.

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