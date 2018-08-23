Внутренние войска Армении отправились охранять границы

Ереван, , 13:54 — REGNUM С сегодняшнего дня несколько подразделений внутренних войск полиции Армении отправляются на границу для участия в боевом дежурстве с вооруженными силами. В торжественной церемонии отправки подразделений приняли участие премьер-министр Никол Пашинян и начальник полиции Валерий Осипян.

«Внутренние войска сегодня присоединяются к вооруженным силам Армении для охраны государственной границы Армении, встанут рядом с нашим солдатом, с нашей армии. Я уже поблагодарил сотрудников полиции и их родственников за их готовность выполнить эту важную миссию», — сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Как пишет по этому поводу газета «Грапарак», несмотря на то, что по закону «О внутренних войсках», одной из их задач является также «участие в обороне», однако прежние власти использовали их для разгона оппозиционных митингов.

«Глава полиции Армении Валерий Осипян уже встретился с подразделениями и сказал, что предложение поступило из министерства обороны, хотя решение принял Никол Пашинян. Только одно подразделение выразило недовольство, на что Осипян ответил, что боевое дежурство будет проходить в Нагорном Карабахе, будет длиться 15 дней, за которые полицейским положена надбавка», — пишет газета.