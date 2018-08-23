Бога, стихию и «союзников с Кавказа» призывают в Раде на Крымский мост

Киев, , 13:52 — REGNUM Уничтожить Крымский мост с помощью «союзников на Кавказе» призвал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире украинского канала «112». Парламентарий также рассчитывает на помощь высших сил и природной стихии.

«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно, через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста», — заявил Мосийчук.

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При этом парламентарий не уточнил, о каких именно союзниках Киева идет речь. Мосийчук отметил, что также уповает на помощь «высших сил» и «природной стихии».

Он выразил мнение, что переправа через Керченский пролив была сооружена для «дестабилизации» и «захвата» Азовского моря. Ранее Мосийчук уже выражал желание уничтожить Крымский мост.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив стартовало 16 мая 2018 года. В декабре 2019 года по мосту должны пойти поезда.

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