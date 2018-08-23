Apple удалила из App Store приложение по аренде жилья в Крыму из-за санкций

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Американская корпорация Apple удалила из своего онлайн-магазина приложение краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», в котором пятая часть бронирования совершается в Крыму, сообщает 23 августа «Коммерсантъ».

По словам представителя сервиса онлайн-бронирования Ксении Тилькановой, сложности с выпуском обновлений приложения начались еще в апреле этого года.

В письме, которое руководство корпорации отправило в адрес сервиса, отмечено, что приложение не может быть представлено в онлайн-магазине Apple из-за антироссийских санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple удалила из китайской версии магазина App Store порядка 25 тыс. приложений с азартными играми, которые запрещены в КНР.

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