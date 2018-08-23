Кардинал Скола предлагает Ватикану пересмотреть позицию по мигрантам

Сергей Гуркин, , 15:00 — REGNUM

Итальянское издание Affari Italiani в четверг, 23 августа, сообщило, что кардинал Анджело Скола во время своего выступления в Римини заявил, что Италия «не может принять всех мигрантов». Ответственность за миграционный кризис Скола возложил на Евросоюз: процессом миграции надо «управлять», а общеевропейская политика по этому вопросу отсутствует. Наконец, кардинал заявил, что желание итальянцев минимизировать миграционный поток в их страну вовсе не вызвано их предполагаемым «расизмом».

Заявление Сколы заметно отличается от генеральной линии Ватикана и руководства Конференции католического епископата Италии по этому вопросу — во всяком случае, видимой части этой линии. Несколько последних лет Церковь выступает если не за «прием всех», то уж во всяком случае не за нынешнюю итальянскую антимиграционную политику Маттео Сальвини. Папа Римский Франциск подчеркивает, что надо перестать смотреть на мигрантов как на «помеху для собственного комфорта». Епископальные СМИ выступают на стороне демократической оппозиции и против правительства — прежде всего именно из-за мигрантов.

Такое отношение Ватикана к мигрантам принято объяснять прежде всего аргентинским происхождением и опытом понтифика. Он не может не смотреть на вопрос о миграции «с той стороны». А Католическая церковь должна быть Церковью для всех. В итоге Ватикан выступает не столько «за» бесконтрольность миграционных потоков (бесконтрольность, прерванную Сальвини лишь три месяца назад), сколько «против» антимиграционной установки, в которой им видятся признаки национализма и иных небратских чувств.

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Однако позиция Ватикана по вопросу о миграции была такой не всегда. Предшественник Франциска, папа Бенедикт XVI, в 2012 году потряс мировую общественность своим подходом к этой теме: он заявил о «праве не эмигрировать», которое еще важнее, чем право эмигрировать. Иными словами, у всех народов должно быть право жить в своем доме, а не спасаться от демократических бомбардировок и вызванных ими гражданских войн методом бегства на лодках по Средиземному морю и «черной» работы в Италии. «Право не эмигрировать» — это куда ближе к риторике Сальвини, чем к риторике Франциска.

Интересно, что и позиция самого кардинала Сколы претерпела заметные изменения. В 2015 году он говорил о необходимости принимать мигрантов. В 2016 — о том, что Европе нужен «план Маршалла» по этому вопросу, а Италия должна играть в нем центральную (но не единственную) роль. Теперь позиция сдвинулась еще более. Чтобы пояснить, почему заявление Сколы столь важно и каков уровень влиятельности бывшего миланского архиепископа, достаточно сказать, что долгое время именно он считался самым вероятным преемником Бенедикта.

Одна из причин возможного пересмотра позиции Ватикана по вопросу о мигрантах — это позиция их паствы. Борец с нелегальной миграцией Маттео Сальвини — самый популярный политик страны. Правительство Конте — единственная за много десятилетий итальянская власть, чей рейтинг за время пребывания у руля не падает, а растет. Позиция Сальвини, в соответствие с которой помогать мигрантам надо, но не в Италии, а «у них дома» (или, если уж им непременно надо быть в Европе, — то во всей Европе, а не только в Италии), — эта позиция пользуется все большей поддержкой.

К тому же среди практикующих католиков и рядовых батюшек рейтинг поддержки Сальвини еще выше, чем в среднем по стране. Предыдущие демократические правительства, симпатизировавшие нелегальной миграции, заодно снимали распятия и легализовывали гей-браки. Нынешний министр по делам семьи, коллега Сальвини по партии «Лига» Лоренцо Фонтана, намерен двигаться в прямо противоположном направлении — больше средств семьям, матерям, детям и никаких новых легализаций. Пока что по всем этим темам от итальянского правительства поступает больше слов, чем действий, — но если сравнивать с предшественниками, то и это уже немало.

Практикующие католики и рядовые священники гораздо чаще, чем члены курии, сталкиваются с реальными последствиями неконтролируемой миграции. А последствия эти заключаются в том, что страдают и сами мигранты, и местные жители. Беженцы попадают в недостойные человека условия, работают на черном рынке, некоторые занимаются криминалом. Местные жители теряют рабочие места и чувство безопасности. Говорить о братских чувствах несложно. Но несложно и заметить, что реальная нелегальная миграция приводит к ухудшению для всех. Так что нет здесь никакого расизма со стороны итальянцев. Наоборот: именно демократы и «капиталисты», активно поддерживающие бизнес по доставке мигрантов в Европу и их дальнейшую низкооплачиваемую и незащищенную работу — при определенной оптике и выглядят настоящими расистами.

Отсюда и заявление кардинала Сколы о том, что процессом миграции надо «управлять» и что Италия не может и не должна заниматься этим в одиночку. «Общеевропейский план», о котором говорит кардинал, может быть разным. На первом этапе он, вероятно, должен предполагать равномерное распределение мигрантов по континенту. Тогда вслед за итальянцами и все остальные увидят, чем отличается риторическая «поддержка миграции» от реальных проблем (прежде всего самих мигрантов) на местности. Тогда можно было бы перейти ко второму пункту программы — о «праве не эмигрировать» и о том, что «помогать им надо у них дома».