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В вузах Узбекистана могут появиться кафедры французского языка

Политика

Стороны рассмотрели возможность открытия кафедр французского языка в вузах Узбекистана

Париж, 23 августа 2018, 13:42 — REGNUM  Франция и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в области общего, среднего специального, профессионального и высшего образования, сообщает 23 августа издание «Подробно.uz».

Заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов и региональный директор по делам Туркестана «Французского альянса» Микаэл Фуэнте провели переговоры в Париже.

Французская сторона заинтересована в продвижении преподавания французского языка в образовательных организациях Узбекистана. Стороны рассмотрели возможность открытия кафедр французского языка в вузах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить Францию летом 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана посетит летом 2018 года Францию

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Политическая жизнь Франции
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