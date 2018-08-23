В вузах Узбекистана могут появиться кафедры французского языка

Париж, , 13:42 — REGNUM Франция и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в области общего, среднего специального, профессионального и высшего образования, сообщает 23 августа издание «Подробно.uz».

Заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов и региональный директор по делам Туркестана «Французского альянса» Микаэл Фуэнте провели переговоры в Париже.

Французская сторона заинтересована в продвижении преподавания французского языка в образовательных организациях Узбекистана. Стороны рассмотрели возможность открытия кафедр французского языка в вузах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить Францию летом 2018 года.

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