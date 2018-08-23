Свердловскую общественную палату возглавил экс-пресс-секретарь губернатора

Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Общественную палату Свердловской области возглавил глава Свердловского творческого Союза журналистов Александр Лёвин. Первое заседание общественного органа нового состава прошло сегодня, 23 августа.

Ранее Александр Лёвин был пресс-секретарём теперь уже бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. И уже несколько лет возглавляет областной Союз журналистов.

Напомним, новый состав Общественной палаты был сформирован в июле. Она состоит из 42 человек. Ранее некоторые наблюдатели предполагали, что её возглавит именно Лёвин. Впрочем, сам он не спешил это подтверждать.

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