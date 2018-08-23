Наблюдать за выборами губернатора Псковской области будут общественники

Псков, , 13:24 — REGNUM На выборах губернатора Псковской области 9 сентября 2018 года планируется опробовать опыт межрегионального общественного наблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

«Российский фонд свободных выборов привезёт в регион команду наблюдателей из разных субъектов Российской Федерации — около 80 общественников», — сообщили в облизбиркоме.

По мнению председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, присутствие наблюдателей на избирательных участках, во-первых, дисциплинирует участников избирательного процесса, а, во-вторых, позволяет контролировать его законность.

«При возникновении спорных ситуаций наблюдатели вправе высказывать собственное мнение, направлять жалобы и предложения в избирательные комиссии непосредственно на самом участке либо в вышестоящую комиссию по организации и проведению выборов», — пояснил Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо выборов губернатора в Псковской области 9 сентября пройдут также довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №12 и выборы глав восьми районов: Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского. Кроме того, будут избираться депутаты ряда районных, городских и сельских собраний.