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Наблюдать за выборами губернатора Псковской области будут общественники

Политика

Ожидается участие около 80 общественных наблюдателей

Псков, 23 августа 2018, 13:24 — REGNUM  На выборах губернатора Псковской области 9 сентября 2018 года планируется опробовать опыт межрегионального общественного наблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

«Российский фонд свободных выборов привезёт в регион команду наблюдателей из разных субъектов Российской Федерации — около 80 общественников», — сообщили в облизбиркоме.

По мнению председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, присутствие наблюдателей на избирательных участках, во-первых, дисциплинирует участников избирательного процесса, а, во-вторых, позволяет контролировать его законность.

«При возникновении спорных ситуаций наблюдатели вправе высказывать собственное мнение, направлять жалобы и предложения в избирательные комиссии непосредственно на самом участке либо в вышестоящую комиссию по организации и проведению выборов», — пояснил Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо выборов губернатора в Псковской области 9 сентября пройдут также довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №12 и выборы глав восьми районов: Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского. Кроме того, будут избираться депутаты ряда районных, городских и сельских собраний.

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Выборы губернатора Псковской области — 2018
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