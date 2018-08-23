Меланшон пообещал превратить европейские выборы в референдум против Макрона

Париж, , 13:26 — REGNUM Лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон обещает, что выборы в Европейский парламент в 2019 году станут «референдумом против Макрона», сообщает Europe1.

Жан-Люк Меланшон сделал ставку на союз с партиями левых в нескольких европейских странах, чтобы получить высокий балл на выборах в Европейский парламент.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон «защищает Европу под соусом Меркель». «Для нас эти выборы станут референдумом против Макрона», — заявил Жан-Люк Меланшон.

26 мая 2019 года во Франции состоятся выборы в Европейский парламент, чтобы избрать 79 депутатов, которые будут представлять Францию.