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Меланшон пообещал превратить европейские выборы в референдум против Макрона

Политика

Жан-Люк Меланшон сделал ставку на союз с партиями левых в нескольких европейских странах, чтобы получить высокий балл на выборах в Европейский парламент

Париж, 23 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон обещает, что выборы в Европейский парламент в 2019 году станут «референдумом против Макрона», сообщает Europe1.

Жан-Люк Меланшон сделал ставку на союз с партиями левых в нескольких европейских странах, чтобы получить высокий балл на выборах в Европейский парламент.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон «защищает Европу под соусом Меркель». «Для нас эти выборы станут референдумом против Макрона», — заявил Жан-Люк Меланшон.

26 мая 2019 года во Франции состоятся выборы в Европейский парламент, чтобы избрать 79 депутатов, которые будут представлять Францию.

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Политическая жизнь Франции
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