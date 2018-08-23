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В Латвии выпустили из-под ареста правозащитника Гапоненко

Политика

Он рассказал, что следователи его пытали в тюрьме и пытались склонить к самоубийству

Рига, 23 августа 2018, 13:21 — REGNUM  Рижский суд выпустил из-под стражи лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко, сообщает 23 августа Sputnik Латвия.

«Спасибо большое за то, что поддержали меня, только когда мы едины — мы непобедимы», — сказал Гапоненко, выйдя из здания суда.

Он также рассказал, что следователи его пытали в тюрьме и пытались склонить к самоубийству. Правозащитник добавил, что его опыт пойдет на пользу не только русскоговорящим в Латвии, но и «всему русскому зарубежью».

Напомним, Александр Гапоненко был задержан в Латвии 20 апреля и позже помещен под стражу. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности». Правозащитнику по латвийским законам грозит до восьми лет лишения свободы.

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