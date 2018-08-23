Таможня против генеральной прокуратуры: очередная битва ведомств на Украине

Киев, , 13:11 — REGNUM На Украине началось противостояние государственной фискальной службы и Генпрокуратуры на фоне активизации борьбы с контрабандой и коррупцией на государственной таможне. Об этом 23 августа в эфире телеканала NEWSONE заявила политолог Янина Соколовская.

ИА REGNUM напоминает — 22 августа и. о. главы ГФС Мирослав Продан обвинил в шантаже руководство Генеральной прокуратуры Украины. Чиновник связал происходящее с проверками в лесной отрасли.

«Вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, что у вас есть информация относительно меня. Если она есть, вы ее предъявляйте, а если можете, потяните, пожалуйста, еще месяц, я закончу все контрольно-проверочные мероприятия, связанные с лесной отраслью, и я убежден, на таком брифинге мы услышим и увидим очень много интересного», — сказал Продан.

Чиновник также пожаловался на «огромное давление» со стороны правоохранительных органов в отношении его самого, его друзей, близких и коллег по службе.

До этого, 21 августа, генеральный прокурор Луценко заявил о претензиях к работе Продана. Он сообщил, что таможенники не открывают контейнеры по требованию сотрудников СБУ.

«Пока что я озвучиваю претензии ко множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение», — рассказал Луценко.

Комментируя конфликт ведомств, Соколовская выразила беспокойство в связи с тем, что украинская таможня перешла под контроль клана винницких — земляков премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Сейчас мы видим увеличение винницких руководителей на таможне, которые, наверное, являются просто земляками Гройсмана, и это просто совпадение. Какой-то региональный территориальный клан начинает управлять таможней, которую только расчистили и она начала работать как надо, это меня беспокоит. Потому что и лес-кругляк, и янтарь, и все остальное — очень опасные для Украины истории, потому что это наша экологическая безопасность», — сказала Соколовская.

Вместе с тем политолог упрекнула генпрокурора Юрия Луценко в том, что он делает преждевременные заявления, которые могут вынудить и. о. главы ГФС Мирослава Продана податься в бега.

«Луценко правильно делает, но неправильно говорит. Ему надо не говорить: «Я имею против Продана». Ему нужно уже выходить с делом, чтобы тот Продан хотя бы не сбежал за границу. Сейчас они обменялись угрозами», — добавила Соколовская.

По её словам, на Украине таможня стала государством в государстве.

«То, что они (таможенники — ред.) не открывают контейнеры (с товарами — ред.) даже на просьбу СБУ, говорит о том, что таможня становится государством в государстве. Винницкие помогают винницким, а Гройсман находится сверху и не замечает или смотрит сквозь пальцы. Наверное, ему это выгодно. У него тоже выборы, он тоже демонстрирует президентские амбиции. Всё это обостряется с приближением к финалу голосования», — пояснила Соколовская.

Эксперт также призвала установить полный он-лайн контроль за работой таможенных органов.

ИА REGNUM напоминает, что в июле премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы.

Разборки ведомств проходят на фоне ЧП на Одесской таможне — 21 августа стало известно, что 37 контейнеров, ранее арестованных и отправленных на ответственное хранение частной фирмы на территории одесской таможни, были украдены. По данным прокуратуры, фактическое количество товаров в контейнерах было в несколько раз больше, чем то, что проходило по документам. Продан отстранил от должности начальника Одесской таможни Александра Власова.