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В Турции «нейтрализовали» двух членов РПК, включая женщину

Политика

У повстанцев изъяли два автомата Калашникова

Анкара, 23 августа 2018, 12:59 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана на востоке страны, сообщает 23 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Как отмечают представители власти, среди «нейтрализованных» была женщина. У повстанцев были изъято вооружение.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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