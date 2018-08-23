Полиция Уганды превентивно арестовала нескольких оппозиционеров

Кампала, , 12:51 — REGNUM Правоохранительные органы Уганды окружили дома нескольких оппозиционных политиков, подозреваемых в подстрекательстве к беспорядкам, сообщает 23 августа Reuters.

В полиции пояснили, что подобные меры носили превентивный характер: политические деятели представлять угрозу, так как их влияние могло стать причиной общественных возмущений.

Напомним, в Уганде на протяжении нескольких дней продолжались крупные антиправительственные демонстрации, вызванные арестом пятерых законодателей, выступающих с резкой критикой президента страны Йовери Мусевени.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция в Уганде открыла огонь по протестующим: есть погибшие