В Белоруссии хотят сближаться с Россией, но сохраняя суверенитет

Минск, , 12:49 — REGNUM Законодательство России и Белоруссии нужно максимально сближать, но учитывать при этом собственные национальные интересы. Об этом 23 августа сообщила журналистам в Минске вице-спикер Совета республики Национального собрания Белоруссии Марианна Щеткина.

По ее словам, иногда звучит предложение о том, чтобы у Москвы и Минска всё стало одинаковое. Однако это невозможно, так как у двух разных государств есть независимые позиции, суверенитет и национальные интересы.

Перед Россией и Белоруссией стоит задача максимально сблизиться для того, чтобы гражданам обеих стран было удобно реализовывать свои права, пояснила Щеткина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным. Предполагалось, что лидеры обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и актуальные международные вопросы.

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