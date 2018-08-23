В Сербии истребителям МиГ-29 дадут имена героев, погибших при агрессии НАТО

Белград, , 12:23 — REGNUM В Сербии 22 августа состоялась церемония введения в состав Военно-воздушных сил первых двух истребителей МиГ-29, которые были переданы республике Россией в рамках военно-технической помощи. Мероприятие прошло при участии президента Сербии Александра Вучича.

Как сообщил глава республики, выступая на церемонии, в настоящее время завершаются работы по ремонту и модернизации ещё шести МиГ-29, которые совместно осуществляют сербские и российские специалисты. По словам Вучича, все истребители будут введены в строй к параду в Белграде в ноябре 2018 года.

«Я предлагаю, и надеюсь, что в ВВС поддержат эту идею, чтобы эти прекрасные самолёты носили имена наших героев, защищавших нас от агрессии НАТО — Величковича, Джурича, Радославлевича, Павловича и других положивших жизни на алтарь отечества — чтобы наши лётчики знали, что они хранят и защищают», — сказал Вучич.

Напомним, в конце 2016 года Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов. Помимо истребителей МиГ-29 речь идёт также о 30 танках Т-72 и таком же количестве бронемашин БРДМ-2. До конца текущего года ещё четыре МиГ-29 республика должна получить от Белоруссии.

Таким образом, в ближайшем будущем Сербия будет иметь целую эскадрилью из истребителей МиГ-29. Как заявляли в министерстве обороны страны, это сделает сербские ВВС сильнейшими в регионе.

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