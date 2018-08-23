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Министр по Brexit уверен, что Лондон и Брюссель найдут общий язык

Политика

До выхода Великобритании из ЕС остается меньше восьми месяцев

Министр по Brexit уверен, что Лондон и Брюссель найдут общий язык
Welsh photographs
Brexit

Лондон, 23 августа 2018, 12:35 — REGNUM  Министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, заявил, что Соединенному Королевству и Европейскому союзу удастся достигнуть взаимовыгодного соглашения о размежевании, сообщает 23 августа Reuters.

«С каждой встречей мы добиваемся значительного прогресса в данном вопросе», — отметил Рааб.

Позднее 23 августа власти опубликуют документ, в котором подданным королевства будут предложены советы, позволяющие преодолеть сложности, которые у них могут возникнуть после выхода страны из Евросоюза.

Напомним, Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. До этого времени стороны должны успеть достигнуть соглашения об условиях размежевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Лондон давит на ЕС, несмотря на Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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