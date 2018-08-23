Рейтинг поддержки правительства Италии достиг 60%

Рим, , 12:02 — REGNUM Рейтинг поддержки действующего правительства Италии достиг рекордных 60%, сообщает в четверг, 23 августа, издание Affari Italiani со ссылкой на исследование социологического Института Пьеполи.

Уровень поддержки предыдущего правительства, которое возглавлял Паоло Джентилиони, никогда не поднимался выше 48%, отмечают социологи. Предшественники Джентилиони из правительства Маттео Ренци накануне потери власти пользовались поддержкой 35% граждан.

Споры внутри правящей коалиции «Лиги» и «Движения 5 звезд» приводя лишь к росту их совокупного рейтинга, констатируют социологи. Каждая из этих партий на ближайших выборах могла бы рассчитывать на 30% голосов избирателей. Бывшая правящая Демократическая партия продолжает терять поддержку, сейчас ее рейтинг составляет около 15%. Рейтинг партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — в пределах 13%.

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На парламентских выборах в марте 2018 года «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо и «Лига» Маттео Сальвини получили в сумме 50,1% голосов, причем «Движение» опережало «Лигу» в полтора раза. С тех пор рейтинги антисистемного «Движения», выступающего за национализацию и борьбу с международными финансовыми группами, и «Лиги», главными пунктами программы которой являются ограничение миграции и защита «традиционных ценностей», сравнялись.