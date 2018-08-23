Четверг, 23 Августа 2018 года
13:15:42 МСК

МИД РФ: Москва в ответ на санкции начнёт расширять «чёрные списки»

Политика

Российский дипломат добавил, что «американцы должны перестать чувствовать себя безнаказанными»

МИД РФ: Москва в ответ на санкции начнёт расширять «чёрные списки»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рикошет

Москва, 23 августа 2018, 12:00 — REGNUM  Москва не оставит без ответа включение американскими властями российских компаний и официальных лиц в «чёрные списки». Ответ российской стороны будет зеркальным, 23 августа заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на сегодняшний день в американских «перечнях» находится около 450 ведущих российских структур в различных областях государственного устройства, а также множество предпринимателей и даже некоторые представители государственной власти.

«Мы будем, конечно, отвечать полностью зеркально», — подчеркнул Рябков, говоря о том, что российские «стоп-листы» также будут расширяться.

Кроме того, российский дипломат добавил, что «американцы должны перестать чувствовать себя безнаказанными».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что одним из видов возможного ответа на антироссийские санкции США может стать переход России на расчеты в национальных валютах.

Читайте также: РФ может ответить на санкции США расчетом в национальных валютах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить